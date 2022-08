OSV-Staffel über 4 x 100 m Lagen schnappte sich in Rom EM-Bronze

Rom – Österreichs Schwimm-Staffel über 4 x 100 m Lagen der Männer hat in Rom zum EM-Abschluss Bronze geholt. Bernhard Reitshammer (Rücken), Valentin Bayer (Brust), Simon Bucher (Delfin) und Heiko Gigler (Kraul) sorgten in 3:33,28 Min. für die zweite EM-Medaille einer OSV-Staffel. Die Premiere hatte es 2008 in Eindhoven über 4 x 200 m Kraul durch Dominik Koll, Markus Rogan, David Brandl und Dinko Jukic gegeben. Rom-Gold holte Italien in 3:28,46, Silber ging an Frankreich.