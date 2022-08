Gute Tarnung lässt bei Fröschen das Gehirn schrumpfen

"Mit guter Tarnung kann man sich als Frosch demnach ein großes Gehirn sparen", erklärte Kotrschal, der am Department of Animal Sciences der Universität Wageningen in den Niederlanden forscht, der APA: "Wenn man aber auffällig ist, braucht man es, um auf intelligenzbasierte Fluchtstrategien zurückgreifen zu können."

Ob ein großes Gehirn oder eine gute Tarnung besser für das Überleben ist, wird auch durch das Raubtier-Aufkommen bestimmt, berichtet Kotrschal mit Kollegen. Wenn wenig Fressfeinde in einem Gebiet vorhanden sind, also die Gefahr niedrig ist, in ihren Mägen zu landen, können sich die Frösche eher leisten, aufzufallen und ein großes Gehirn für schlaues Fluchtverhalten (und andere kognitive Fähigkeiten) zu entwickeln. "Diese Strategie wird wohl bei hohem Jäger-Druck weniger effizient, was kleine Hirne und stattdessen vermehrte Tarnung bevorzugt", so die Forscher in dem Fachartikel. (APA)