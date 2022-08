Russische Influencerin durch Mine in Donezk getötet

Moskau, Kiew – In Donezk ist eine russische Influencerin durch eine Mine getötet worden. In prorussischen Telegram-Gruppen wurden Bilder der demnach 25 Jahre alten Semfira Suleimanowa (Zemfira Suleymanova) veröffentlicht, dort wird sie als "Friedensaktivistin" gefeiert, berichtete der Spiegel am Mittwoch in seiner Onlineausgabe.