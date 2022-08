Personalmangel und Teuerung: Gastro warnt vor der „Todesspirale”

Ganz so drastisch will es Alois Rainer, Obmann der Gastro in der Tiroler Wirtschaftskammer, nicht ausdrücken, aber ja: Es hätte schon einfachere Zeiten gegeben. Die Energiekosten seien in vielen Betrieben auf das vier- bis sechsfache gesteigen, die Lebensmittel würden ebenfalls immer teurer. All das müsse man „natürlich an die Gäste weitergeben“, sagt Rainer. Dass deshalb schon viele Kunden fernbleiben, die Konsumlaune insgesamt sinke, sei in Tirol aber nicht spürbar.