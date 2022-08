In der FPÖ herrscht das Prinzip Geschlossenheit

Parteiobmann Herbert Kickl sieht sich fest im Sattel. Am 17. September muss er sich den Delegierten am Parteitag stellen.

Wien – Die FPÖ übt sich in Geschlossenheit. Von innerparteilichen Turbulenzen, von Kritik an Parteichef Herbert Kickl wollte keiner der Teilnehmer einer Präsidiumssitzung am Mittwochnachmittag sprechen. Generalsekretär Michael Schnedlitz sprach von einer „Schmutzkübelkampagne“. Auf der Tagesordnung seien die Landestagswahl in Tirol, die Bundespräsidentenwahl und die Pläne für den Herbst gestanden, hieß es. Kickl wurde für den Bundesparteitag am 17. September einstimmig zum einzigen Obmann-Kandidaten bestimmt.