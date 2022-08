Kinder mussten von Sandbank am Gerlosbach gerettet werden

Gerlos – Fünf Kinder mussten am Mittwochnachmittag in Gerloch aus dem Gerlosbach gerettet werden. Kurz nach 17 Uhr hatten sich die Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren mit ihren Eltern zum Gerlosbach begeben. Dort wateten sie durch das seichte Wasser in die Mitte des Baches zu einer Sandbank, um dort zu spielen.