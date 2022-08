Selenskyj fordert Abzug Russlands von AKW Saporischschja

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besteht darauf, das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk in Saporischschja zu entmilitarisieren. Die Anlage müsse vollständig von den "Aggressoren" befreit werden, schrieb Selenskyj nach einem Treffen mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag auf Telegram. "Dieser beabsichtigte Terror seitens des Aggressors kann global katastrophale Konsequenzen haben."

Die Vereinten Nationen müssten für die Sicherheit dieses strategischen Objekts sorgen. Russland drohte indes damit, die Reaktoren von Europas größtem AKW herunterzufahren. Die Kriegsparteien machen sich gegenseitig für den anhaltenden Beschuss der Anlage verantwortlich. Seit März halten russische Truppen das Kraftwerk besetzt, es wird aber weiterhin von ukrainischen Technikern betrieben. Die Regierung in Moskau weist bisher auch international gestellte Forderungen nach einer entmilitarisierten Zone um das AKW zurück. Dies sei "inakzeptabel", erklärte das Außenministerium in Moskau.

Kurz vor dem Treffen Selenskyj, Erdogan und Guterres in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) wurden erneute Angriffe auf Charkiw im Nordosten gemeldet. Nach Angaben örtlicher Rettungskräfte wurden dabei drei Zivilisten getötet, 17 Menschen wurden verletzt. Am Mittwoch waren bei Angriffen auf die zweitgrößte ukrainische Stadt demnach zwölf Menschen getötet worden. In beiden Fällen wurden offenbar Wohngebiete getroffen. Russland hat wiederholt den Vorwurf zurückgewiesen, die Streitkräfte griffen bewusst zivile Ziele an.