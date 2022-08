EM bringt Saisonende mit guten Aussichten für WM, Olympia

Nach knapp 13 Monaten mit Olympia, Budapest-WM und Rom-EM gibt es den nächsten Schwimm-Höhepunkt auf der Langbahn nun erst in der zweiten Juli-Hälfte 2023 mit den Weltmeisterschaften in Fukuoka. Sieben OSV-Aktive haben für den Event schon Solo-Limits erbracht, zudem sollen in Japan auch die Staffeln über 4 x 100 m Lagen der Männer und 4 x 200 m Kraul der Frauen antreten. Da macht sich der Leistungsaufschwung im rot-weiß-roten Lager bemerkbar - auch Richtung Olympia-Normen.

OSV-Sportdirektor Walter Bär äußerte sich hinsichtlich eines recht großen Olympia-Teams auf Basis des Status quo optimistisch. "Das Ziel ist, Limits in Fukuoka bzw. bis ein Jahr davor zu unterbieten", sagte er der APA - Austria Presse Agentur. WM-Limits neben Auböck (200, 400 m Kraul) und Bucher (50, 100 m Delfin) haben schon Gigler (100 m Kraul), Bernhard Reitshammer (50 m Brust), Bayer (50, 100 m Brust), Grabowski (200 Rücken) und Christopher Rothbauer (200 m Brust). Inklusive der Frauen-Staffel wären das ein knappes Jahr davor elf Aktive, so wie im Juni bei der Budapest-WM.

Über das Abschneiden bei den Europameisterschaften in Rom äußerte sich Bär sehr zufrieden. "Vor einigen Jahren haben wir uns noch gefreut, am Nachmittag (in Finalsession, Anm.) mitschwimmen zu können. Jetzt haben wir zehn Finali." Dabei seien Teilnahmen an Endläufen teilweise gar nicht mehr das höchste Ziel, und schon gar nicht solche an Semifinali. Bär: "Es sind auch durchaus gute Medaillenchancen da. Mit etwas mehr Glück hätten wir einige mehr Medaillen gehabt. Das ist natürlich eine großartige Bilanz."