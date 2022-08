Opioid-Klagen: Walmart und Co. sollen 650 Millionen Dollar zahlen

In den USA sind auch verschreibungspflichtige Medikamente in Supermärkten und Drogerien erhältlich.

Cleveland – Walmart, CVS und Walgreens sind in einem wegweisenden Opioid-Verfahren in den USA zur Zahlung von insgesamt 650 Millionen Dollar (638 Mio. Euro) verurteilt worden. Der zuständige Bundesrichter entschied am Mittwoch (Ortszeit) in Cleveland, dass sich die Konzerne an den Kosten zur Bewältigung der Suchtmittelkrise in Ohio beteiligen müssen.