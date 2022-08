Wifo: Soziale Staffelung der Strompreisbremse schwierig

Wien – Bis Herbst will die Regierung die Strompreisbremse ausgearbeitet haben. Dabei sollen Haushalte – vermutlich zunächst auf ein Jahr befristet – für einen Grundverbrauch einen staatlich subventionierten, niedrigeren Strompreis zahlen und für alles, was darüber hinausgeht, den höheren Marktpreis. Den Energiefirmen werden die entgangenen Einnahmen vom Steuerzahler erstattet – laut Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) geht es um einige Milliarden Euro.

Aus Sicht des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo sei dieses Modell gegenüber anderen Möglichkeiten zur Strompreis-Dämpfung die „überlegene Handlungsoption“, schreibt das Wifo nun in einer Analyse. So würde etwa eine Strompreis-Deckelung die größten Verbraucher am stärksten fördern. Eine staatliche Preisregulierung wiederum wäre nur europaweit durchführbar.