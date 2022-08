Tirolweite Hilfe für Menschen mit psychischen Belastungen

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der Einrichtung in Innsbruck im April 2022 sind nun auch die Beratungsstellen im Oberland (Imst), im Unterland (Wörgl) und in Osttirol (Lienz) in Betrieb. Insgesamt konnten in den Einrichtungen bereits jetzt mehr als 200 Erstgespräche geführt werden. Zur Zielgruppe der Psychosozialen Zentren zählen sowohl Betroffene als auch deren Angehörige. Sie werden – nach dem Motto „Vertraulich. Kompetent. Zeitnah. Kostenlos“ – bei der Suche nach geeigneten Hilfen bis zur Eingliederung in vorgesehene psychosoziale Angebote mit Überbrückungsleistungen unterstützt. Termine können unter der Nummer 050 500 oder im Internet unter www.psz.tirol vereinbart werden.