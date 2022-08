Steinbockmarsch lockt Sportler am Samstag ins Zillertal

Auch heuer gehen wieder unzählige Teilnehmer beim Zillertaler Steinbockmarsch in Ginzling an den Start.

Ginzling – Mit Stirnlampen am Kopf, viel Ausdauer im Gepäck und einer Portion Mut geht es für 1000 Wanderer und Läufer wieder hoch hinaus. Sie überwinden auf 30 Kilometern Länge rund 1871 Meter im Anstieg und 1613 Meter im Abstieg, um am Ende sagen zu können: „Ich habe den Zillertaler Steinbockmarsch geschafft.“ Denn am Samstag ist es wieder so weit: Der traditionelle Steinbockmarsch samt Lauf findet zum 54. Mal im Bergsteigerdorf Ginzling statt.