Gut zu essen: Dressing oder Marinade – wie gute Salatsaucen gelingen

Innsbruck – „Kann ich noch was helfen?", ist eine Frage, die bei Essen-Einladungen oft in der Küche gestellt wird. Und fast genauso oft ist die Antwort: „Der Salat könnte noch eine Sauce vertragen." Irgendwie scheint es, als fiele das Salat-Anmachen in die Kategorie „unbeliebte Aufgabe, bei der aber nicht viel falsch gemacht werden kann". Dabei gibt eine richtig gute Marinade oder ein feines Dressing dem Salat den letzten Kick.