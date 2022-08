Hagelsturm auf Korsika forderte drei Menschenleben

Ajaccio – Bei heftigen Unwettern sind auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika drei Menschen gestorben. Wie die Präfektur Donnerstagfrühmorgen mitteilte, wurde ein 13 Jahre altes Mädchen auf einem Campingplatz in Sagone an der Westküste der Insel von einem Baum getroffen. Französische Medien berichteten, dass der Baum auf einen Campingwagen gefallen war. Eine 72-jährige Frau starb an einem Strand südlich von Sagone, weil das Dach einer Strandhütte auf ihr Fahrzeug fiel.