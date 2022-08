Heftige Unwetter: Fünf Menschen in Österreich tot, darunter zwei Kinder

Bei einem schweren Unwetter am St. Andräer See im Lavanttal sind zwei Kinder von umstürzenden Bäumen erschlagen worden. © APA/GEORG BACHHIESL

Klagenfurt – Eine Unwetterfront ist am Donnerstag von Westen her über weite Teile Österreichs gezogen, die Folgen sind enorm. Am St. Andräer See im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) sind am Donnerstagnachmittag durch umstürzende Bäume zwei Mädchen getötet worden. Die beiden Kinder im Alter von vier und acht Jahren stammen aus dem Bezirk Wolfsberg. 13 weitere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Unter den Verletzten sind fünf Minderjährige, teilte Bezirkshauptmann Georg Fejan bei einem Pressegespräch am Abend mit. Das Kriseninterventionsteam war im Einsatz.

Das Unwetter, das im Lavanttal gewütet hatte, hatte sich am Abend bereits völlig verzogen, der Pressetermin fand sogar bei unbedecktem Himmel statt. Von dem, was wenige Stunden zuvor gegen 15.30 Uhr passiert war, zeugten aber noch abgerissene Blätter, geknickte Zweige - und umgestürzte Bäume. Vielleicht zehn Minuten hatte das Unwetter gedauert, und nur wenige Sekunden jene Böe, die Bäume umwarf. Im gesamten Ortsgebiet von St. Andrä und auch in der Freizeitanlage an dem kleinen Badesee.

Wie es von der Wasserrettung hieß, habe man ein solches Elementarereignis in der Gegend noch nie erlebt: Rettungsschwimmer, die Badegäste vor dem urplötzlich aufziehenden Sturm warnen wollten, wurden regelrecht umgeweht, 50 Zentimeter hohe Wellen wurden verzeichnet. Und Bäume stürzten auf die Badbesucher.

13 Verletzte

Die Folgen waren fatal: Für zwei einheimische Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Feuerwehr und Rettung standen im Großeinsatz, das Rote Kreuz löste Bezirksalarm aus und bekam auch aus den umliegenden Bezirken sowie aus Klagenfurt Unterstützung. 13 Verletzte wurden in die Krankenhäuser gebracht, unter ihnen waren zwei Schwerverletzte. Das Gelände wurde von der Staatsanwaltschaft gesperrt und soll von einem Sachverständigen untersucht werden.

45 Sanitäterinnen und Sanitäter waren ebenso im Einsatz, wie 71 Mitglieder der Wasserrettung, Polizei und fünf Feuerwehren, die zwei Personen befreiten, die unter Bäumen eingeklemmt waren. Eine prophylaktische Suchaktion im See - am Ufer war Kleidung gefunden worden, die zuerst niemandem zugeordnet werden konnte - wurde ohne Ergebnis beendet.

Doch nicht nur die Gemeinde St. Andrä war von dem Unwetter schwer betroffen gewesen. Im gesamten Lavanttal standen 34 Feuerwehren im Unwettereinsatz, viele von ihnen waren auch am Abend noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Bäume, die auf Straßen und Autos stürzten sowie geknickte Strommasten wurden auch aus den Bezirken St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Feldkirchen gemeldet. Bis zu 20.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

📽️​ Video | Zwei tote Kinder nach Sturmböen in Kärnten

In Gaming (Bezirk Scheibbs) wurden indes Donnerstagnachmittag drei Menschen durch einen umgestürzten Baum getötet, das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben im Bereich der Zellerrain Straße. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität der Opfer waren im Gang, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager mit.

Van der Bellen drückt Betroffenheit aus

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat auf seinen Social Media-Seiten sein Mitgefühl mit den Betroffenen der schweren Unwetter in Österreich zum Ausdruck gebracht: "Teile Kärntens und der Steiermark sind von schweren Unwettern getroffen und mehrere Menschen dabei schwer verletzt worden. Eine unermessliche Tragödie ist, dass bei den Unwettern zwei Kinder gestorben sind. Das macht mich zutiefst betroffen. Meine Gedanken sind bei ihren Familien", schrieb der Präsident.

"Allen Rettungskräften, die mit Professionalität und Mut in diesen Tagen zur Stelle sind, danke ich für ihren Einsatz. Allen Menschen, die in Situationen wie diesen füreinander da sind, danke ich für ihre Solidarität", so Van der Bellen.

Frequency unterbrochen

Nach tropischen Temperaturen bis zum frühen Nachmittag – Veranstalter Harry Jenner hatte von "bestem Wetter" gesprochen – wurde indes auch das Frequency-Festival in St. Pölten an seinem Eröffnungstag schließlich wegen eines Unwetters unterbrochen. Unter noch immer dunklem Himmel ging es später aber weiter.

Unwetter hatten am Donnerstagnachmittag bereits zu Problemen auf Straßen in Kärnten und der Steiermark geführt: Sturmböen warfen Bäume um, sie blockierten an mehreren Stellen die Autobahnen A2 und A9. Besonders betroffen war der Osten Kärntens und der obersteirische Bezirk Liezen, hier standen die Feuerwehren am frühen Abend noch im Einsatz.

ÖBB stellen Bahnverkehr ein

Wegen der schweren Unwetter in Süd- und Ostösterreich wurde am Abend der komplette Zugverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark eingestellt. Ursache war ein großflächiger Ausfall der 110 kV-Bahnstromversorgung für den Bereich Kärnten und Steiermark, informierte die Bahn in einer Aussendung. Die Dauer der Unterbrechung war vorerst nicht absehbar. Nicht dringende Reisen solle man auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, hieß es.

Laut Bahn kommt es in der betroffenen Region zu einem Ausfall des gesamten Schienenverkehrs. Auf der Strecke befindliche Züge wurden in den nächsten Bahnhof geführt. Ersatzverkehr ist nur eingeschränkt möglich. Ein Notfahrplan ist seitens der ÖBB in Ausarbeitung. Die Dauer der Sperre wird sich erst nach genauer Schadensbegutachtung im Laufe der nächsten Stunden prognostizieren lassen. Alle verfügbaren Mitarbeiter sind im Einsatz, versicherte die Bahn via Aussendung. (TT.com, APA)