Regenwarnung für Tirol, hunderte Unwetter-Einsätze in Vorarlberg

Innsbruck ‒ Nach der heftigen Gewitterfront, die am Donnerstag über Kärnten, Niederösterreich und die Steiermark fegte und fünf Menschen das Leben kostete, ist man in Tirol am Freitag in Alarmbereitschaft. Denn für heute haben Meteorologen im Westen Österreichs schwere Unwetter und Starkregen angekündigt, eine offizielle Regenwarnung wurde ausgegeben.

Laut ZAMG drohen speziell im Außerfern, in Teilen des Bezirks Landeck, in Gebieten nördlich des Inns, in Kufstein und Teilen Osttirols große Niederschlagsmengen mit gebietsweise Überflutungsgefahr und Vermurungen. In der Nacht auf Samstag soll sich der Schwerpunkt dann ins Unterland verlagern.

Legende 🟠​: Achtung, die aktuelle Wettersituation kann zu Beeinträchtigungen des Alltags führen und/oder Schäden verursachen. Verfolgen Sie die aktuellen Wetterprognosen! 🟡​: Vorsicht ist bei der aktuellen Wettersituation geboten, es sind jedoch nur vereinzelt wetterbedingte Beeinträchtigungen und/oder Schäden zu erwarten. ➤ Zur Warn-Karte der ZAMG

Große Regenmengen nördlich des Inn erwartet

Bis Freitagmittag waren in Tirol noch keine nennenswerten Unwetter-Einsätze zu verzeichnen. Im Westen des Landes regnete es zunächst nur leicht, im Innsbrucker Zentralraum und im Unterland war es vorerst nur teils stark bewölkt. Für den Tagesverlauf wurde aber anhaltender, stärkerer Regen prognostiziert. Die größten Regenmengen sollen wahrscheinlich nördlich des Inn, an der Grenze zu Bayern, fallen. In der Nacht auf Samstag soll sich der Niederschlagsschwerpunkt stärker ins Unterland verlagern.

Auch das Land hat eine Wetterwarnung herausgeben: In den Einzugsgebieten von Lech, Vils, Isar, Inn (Oberland und Unterland), Innzubringer, Sill, Großache, Drau und Isel werde von Freitag auf Samstag mit einem Anstieg der Wasserführung gerechnet.

📽️ Video | Feuerwehr-Dauereinsatz nach Starkregen in Vorarlberg

Anhaltend intensiver Regen hat in Vorarlberg bereits am Nachmittag für Hunderte Feuerwehreinsätze und Niederschlagsrekorde gesorgt. Die innerhalb von 24 Stunden gefallenen Regenmengen übertrafen die üblichen Monatswerte bei weitem. Zahlreiche Straßen und Unterführungen waren gesperrt. Verletzt wurde aber niemand.

Gemeldet wurden insbesondere Wassereintritte in Gebäude, vor allem vollgelaufene Keller und Garagen. Unterführungen wurden überschwemmt, mehrere Straßen waren überflutet. Nicht befahrbar waren etwa die Rheintalautobahn (A14) im Bereich Lauterach/Wolfurt sowie die L190 zwischen Bregenz und Lochau. Ebenso waren Abschnitte der Bregenzerwald Straße (L200) und Schweizer Straße (L202) gesperrt.

Zunächst blieben die Pegel der meisten Vorarlberger Bäche und Flüsse nach der langen Trockenheit im Niedrigwasser-Bereich, mit Fortdauer der Regenfälle meldeten dann vor allem Gewässer in den Bezirken Dornbirn und Bregenz Hochwasser.

Nach Angaben der ZAMG gab es über das ganze Land verteilt neue Rekorde an 24-Stunden-Regenmengen: In Bregenz kamen über 200 Liter pro Quadratmeter zusammen (bisher Höchstwert: 174 Liter/1968), in Dornbirn waren es knapp 180 Liter (113 Liter/2013). Auch im Bezirk Feldkich fielen große Regenmengen: in Fraxern knapp 160 Liter (126 Liter/2013), in der Stadt Feldkirch 150 Liter (122 Liter/1910). In ihrer Regenwarnung hatte die ZAMG verbreitet Niederschlagsmengen von 50 bis 80 Liter prognostiziert, punktuell könnten aber auch bis zu 150 Liter pro Quadratmeter Regen niedergehen. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Niederschlagswert für den Monat August liegt in Vorarlberg bei 100 Litern.

Im Rheintal fielen laut der Vorarlberger Landeswarnzentrale allerdings in sechs Stunden bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter, das sei "eine absolute Ausnahme". Solche statistischen Ausreißer kämen aber in den Langzeitmodellen immer wieder einmal vor, so Fachbereichsleiter Franc Magnes. Flutereignisse an den großen Flüssen erwarte man derzeit nicht, da die Flüsse zuvor Niedrigwasser geführt hatten. Kleinräumig seien allerdings Bäche über die Ufer getreten. Im Rheintal sei die größte Intensität der Niederschläge am Nachmittag überschritten worden, man rechne mit einer Verlagerung in den Bregenzerwald. Zudem sei laut den Prognosen ein Ende absehbar.

Starker Regen in der Zentral- und Ostschweiz

In Teilen der Schweiz – an der Grenze zu Vorarlberg – gingen am Nachmittag ebenfalls große Regenmengen nieder. Bei Appenzell ging die Sitter stellenweise über die Ufer. Der Kanton Thurgau rief die Bevölkerung auf, nicht in die Nähe des Gewässers zu gehen. In Innerthal im Kanton Schwyz fielen laut Wetterdienst zwischen Mitternacht und 13 Uhr schon mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. In Weesen im Kanton St. Gallen gab es demnach 92,6 Liter Regen, in Altstätten SG 85,1 Liter. Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, erließ für Teile der Zentral- und Ostschweiz eine Unwetterwarnung der Stufe 3 ("erhebliche Gefahr") wegen intensiven Dauerregens. Diese galt bis Mitternacht.

Ruhigere Aussichten

Am Wochenende zieht die Front dann nach Osten ab, dahinter stellt sich, von ein paar Schauern und kurzen Gewittern abgesehen, wieder deutlich ruhigeres Sommerwetter ein. Hitze ist dann auch kein Thema mehr, so liegen die Höchstwerte am Samstag und Sonntag bei meist 23 bis 24 Grad.

In der neuen Woche verstärkt sich aus derzeitiger Sicht von Westen her Stück für Stück Hochdruckeinfluss. Viel Sonne steht dann auf dem Programm, dazu steigen die Temperaturen im Laufe der Woche wieder bis zur 30-Grad-Marke an. (TT.com)

Auch Bayern warnt vor „extrem ergiebigem Dauerregen" am Alpenrand

Auch der Deutsche Wetterdienst warnt vor Dauerstarkregen am Alpenrand. Dabei ist im Laufe des Freitag und Samstag „extrem ergiebiger Dauerregen" zwischen 50 und 140 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden möglich, verstärkt durch Gewitter. Auch im restlichen Altbayern könnte es demnach mit Mengen zwischen 50 und 80 Litern pro Quadratmetern anhaltend stark regnen. Das Bayerische Rote Kreuz setzte vorsorglich die Luftrettung der Wasserwacht in erhöhte Bereitschaft.

Auslöser ist laut Wetterdienst ein Höhentief, das im Laufe des Tages vom Bodenseeraum aus über den Süden Bayerns zieht. Vor allem kleinere Gewässer könnten deswegen innerhalb kurzer Zeit stark ansteigen und über die Ufer treten, teilte der bayerische Hochwassernachrichtendienst auf seiner Webseite mit. „Regional können auch größere Regionen von Hochwasser betroffen sein."

Auf Grund der „sehr dynamischen Wetterentwicklung" war am Vormittag noch unklar, wo genau Bäche und Flüsse über die Ufer treten könnten. „Das Risiko, von ergiebigem Starkregen getroffen zu werden, nimmt jedoch Richtung Süden und Osten zu", schrieben die Hochwasserfachleute.