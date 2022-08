Überflutungen und Muren drohen: Land warnt vor Starkregen in Tirol am Freitag

Vor allem am Freitag muss man mit teils heftigen Gewittern in Tirol rechnen.

Innsbruck ‒ Eine heftige Gewitterfront mit Windspitzen bis zu 139 km/h ist am Donnerstag über weite Teile Kärntens, Niederösterreichs und der Steiermark gezogen – unzählige Bäume stürzten um, Häuser wurden abgedeckt, der Bahnverkehr eingestellt. Fünf Menschen kamen ums Leben, darunter zwei Kinder, die den Nachmittag an einem kleinen Badesee einer Freizeitanlage im Lavanttal verbrachten.

Unwetter in Österreich

Kräftige Gewitter dürften am Freitag auch Tirol treffen. Nachdem es am Donnerstag bereits deutlich abkühlte, muss den ganzen Tag über mit Starkregen gerechnet werden. Gebietsweise drohen große Regenmengen und auch Überflutungsgefahr und Vermurungen.

Besonders betroffen sind das Außerfern, Teile des Bezirks Landeck, Gebiete nördlich des Inns, Kufstein und Teile Osttirols. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich in der Nacht von Freitag auf Samstag vom Oberland und Außerfern ins Unterland.

Auch das Land hat eine Wetterwarnung herausgeben: In den Einzugsgebieten von Lech, Vils, Isar, Inn (Oberland und Unterland), Innzubringer, Sill, Großache, Drau und Isel werde von Freitag auf Samstag mit einem Anstieg der Wasserführung gerechnet.

Am Wochenende zieht die Front dann nach Osten ab, dahinter stellt sich, von ein paar Schauern und kurzen Gewittern abgesehen, wieder deutlich ruhigeres Sommerwetter ein. Hitze ist dann auch kein Thema mehr, so liegen die Höchstwerte am Samstag und Sonntag bei meist 23 bis 24 Grad.