Unwetter in Tirol, Rekord-Regen in Vorarlberg: Entspannung in Sicht

In der Wildschönau wurde die Gemeindestraße auf einer Länge von etwa 100 Metern verlegt. © FF Auffach

Innsbruck ‒ Nach den schweren Gewittern, die am Donnerstag über Kärnten, Niederösterreich und die Steiermark fegten und fünf Menschen das Leben kosteten, war man in Tirol am Freitag in Alarmbereitschaft. Während die Feuerwehren am Nachmittag und Abend mehrfach ausrücken mussten, verlief die Nacht auf Samstag dann jedoch ruhiger als befürchtet.

Auf Nachfrage berichtete die Leitstelle Tirol von „einer Handvoll Einsätze", etwa wegen Wasserschäden und umgestürzten Bäumen. Im Tannheimer Tal ging in den frühen Morgenstunden eine Mure nieder und verlegte die Bundesstraße, die Feuerwehr ist vor Ort.

Entwarnung erst am Sonntag

Meteorologen hatten im Westen Österreichs schwere Unwetter und Starkregen angekündigt, eine offizielle Regenwarnung wurde ausgegeben. Am Wochenende zieht das Tief zwar allmählich ab – aber nur langsam. Somit fällt der Samstag in Tirol noch ziemlich unbeständig aus, prognostiziert die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Für Teile Tirols, insbesondere nördlich des Inn, gilt nach wie vor erhöhte Gefahr. In der Nacht auf Sonntag sollte es mit dem Regen vorerst vorbei sein.

© Hürlimann Klara

Legende 🟠​: Achtung, die aktuelle Wettersituation kann zu Beeinträchtigungen des Alltags führen und/oder Schäden verursachen. Verfolgen Sie die aktuellen Wetterprognosen! 🟡​: Vorsicht ist bei der aktuellen Wettersituation geboten, es sind jedoch nur vereinzelt wetterbedingte Beeinträchtigungen und/oder Schäden zu erwarten. ➤ Zur Warn-Karte der ZAMG

„Endgültige Wetterberuhigung", mehr Sonne und mit bis zu 25 Grad verspricht laut ZAMG dann der Sonntag. In der neuen Woche verstärkt sich aus derzeitiger Sicht von Westen her Stück für Stück Hochdruckeinfluss. Viel Sonne steht auf dem Programm, dazu steigen die Temperaturen im Laufe der Woche wieder bis zur 30-Grad-Marke an.

📽️​ Video | Wetteraussichten für ganz Österreich:

Feuerwehren am Freitag im Dauereinsatz

Murenabgänge, Überschwemmungen, vollgelaufene Keller und gesperrte Straßen: Starke Unwetter hinterließen gestern insbesondere im Tiroler Unterland ein Bild der Verwüstung.

© FF Auffach

In Auffach in der Wildschönau etwa verlegte ein Murenabgang gestern Nachmittag eine Gemeindestraße auf einer Länge von 100 Metern. „Wir sind nochmal mit einem dunkelblauen Auge davongekommen“, resümierte der Kommandant der FF Auffach, Bernhard Margreiter. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt und geräumt.

„Ich befürchte, dass wir noch einmal ausrücken müssen“, sagte Margreiter am Abend. Auch in Scheffau, Kundl und Wörgl gab es Alarmierungen wegen Wasserschäden.

Deutscher Wetterdienst: Weiter heftiger Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch an diesem Samstag vor heftigem Stark- und Dauerregen. Besonders der Alpenrand soll betroffen sein. Größere Einsätze aufgrund der Wetterlage im an Tirol grenzenden südlichen Bundesland Bayern gab es in der Nacht nach Angaben der Polizei nicht.

In Niederbayern kam es auf einigen Bundesstraßen zu Aquaplaning. Ernsthaft verletzt wurde bei den Unfällen allerdings niemand, wie es hieß. Der „unwetterartige Regen" soll sich laut DWD im Laufe des Tages fortsetzen.

Situation in Vorarlberg hat sich entspannt

Im benachbarten Vorarlberg hat der über Stunden anhaltende Starkregen am Freitag rund 1500 Feuerwehreinsätze notwendig gemacht. Die Rekordniederschläge führten zu zahlreichen Überflutungen von Ortsteilen und Straßen, auch Muren gingen nieder. Ein wichtiger Abschnitt der Rheintalautobahn (A14) war stundenlang gesperrt, was den Verkehr im Unteren Rheintal zum Erliegen brachte. Ein Ende des Regens gegen Mitternacht brachte aber deutliche Entspannung. Verletzt wurde niemand.

📽️ Video | Feuerwehr-Dauereinsatz nach Starkregen in Vorarlberg

Bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) in Feldkirch überschlugen sich am Freitag die Ereignisse: Im Sekundentakt wurden Wassereintritte in Gebäude gemeldet, vor allem Keller und Garagen liefen voll. Ebenso wurden Unterführungen und Fahrbahnen auch wichtiger Verkehrsadern überschwemmt, mehrere Autos steckten in den Wassermassen fest. Die Rheintalautobahn war von Freitagabend (18 Uhr) bis Samstagfrüh (2 Uhr) nicht befahrbar. Zeitweise war auch die Bahnlinie ab Dornbirn in Richtung Bregenz gesperrt.

Überflutungen in Bregenz. © APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN

Besonders betroffen war das Untere Rheintal, wo neben Bregenz speziell die beiden Gemeinden Wolfurt und Kennelbach im Fokus standen. Über die Ufer getretene Bäche überfluteten das Ortszentrum von Wolfurt, auch Muren gingen nieder. Mehrere Firmengebiete wurden überschwemmt. Weiter im Süden, in Götzis (Bez. Feldkirch), stand nach einem Dammbruch eine 200 Quadratmeter große Tiefgarage zwei Meter unter Wasser, in Altach musste der Bereich vor dem Schwimmbad Rheinauen geflutet werden.

📽️ Video | Prendergast (ORF) aus Dornbirn:

Hatten Vorarlbergs Fließgewässer aufgrund der Trockenheit der vergangenen Wochen Niederwasser geführt, so verwandelten sie sich am Freitagnachmittag in reißende Flüsse und Bäche. Nach dem Ende des Regens beruhigten sich die Pegel rasch und sanken auf das Niveau von „erhöhtem Mittelwasser", das sehr häufig auftritt. Der Bodensee-Wasserstand – der See ist weiter sehr niedrig – legte von Freitagfrüh bis Samstagfrüh um 21 Zentimeter zu. Damit der Bodensee um nur einen Zentimeter steigt, braucht es 5,4 Millionen Kubikmeter Wasser.

Nach Angaben der ZAMG gab es bis Freitagnachmittag über das ganze Land verteilt neue Rekorde an 24-Stunden-Regenmengen: In Bregenz kamen bis 16.30 Uhr über 200 Liter pro Quadratmeter zusammen (bisher Höchstwert: 174 Liter/1968), in Dornbirn waren es knapp 180 Liter (113 Liter/2013). In Fraxern im Bezirk Feldkirch wurden knapp 160 Liter (126 Liter/2013) verzeichnet, in der Stadt Feldkirch 150 Liter (122 Liter/1910). Zum Vergleich: Durchschnittlich fallen in Vorarlberg im ganzen Monat August nicht mehr als 100 Liter Regen.

Starker Regen in der Zentral- und Ostschweiz