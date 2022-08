„Spirale“ ging daneben: Junger Paragleiter in Niederau abgestürzt

Niederau – Ein Paragleitflug hat am Donnerstag in Niederau für einen 16-Jährigen mit schweren Verletzungen geendet. Der Bursche war gegen 12.30 Uhr in den Kitzbüheler Alpen am Startplatz Markbachjoch gestartet und in Richtung Talstation geflogen. Der Mann leitete laut Beobachtern eine "Spirale" ein. Das Manöver ging jedoch daneben und noch während der Bewegung stürzte der Pilot zu Boden. Der Zeuge wählte den Notruf, der Mann wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)