Hagelversicherung warnt vor künftigen Problemen für Wasserversorgung

Wien – Auch in Europa und sogar in „wasserverwöhnten“ Ländern wie Österreich könnte es in Zukunft bei der Wasserversorgung eng werden, warnt die Hagelversicherung in einer Aussendung am Donnerstag. Die Bevölkerung wächst, die Temperaturen steigen, aber das Wasser wird nicht mehr. Pro Jahr werden demnach dem Wasserspeicher und den Reserven in Österreich rund 3,1 Kubikkilometer entnommen, mehr als 3000 Milliarden Liter.

Durch den Klimawandel verändere sich das Niederschlagsmuster bzw. bleiben Niederschläge über einen längeren Zeitraum aus, so wie derzeit – in Kombination mit dem Temperaturanstieg sei dies fatal, hieß es in der Aussendung. „Angesichts der gegenwärtigen Trockenheit mit sinkendem Grundwasserspiegel ist der Schutz des Wassers im Hinblick auf die Trinkwasserversorgung aus Grund-, Quell- und Hochquellenwasser sowie eine ressourcenschonende Nutzung wichtiger denn je“, sagte Vorstandsvorsitzender Kurt Weinberger. „Davon werden 70 Prozent von der Industrie, 13 Prozent von Haushalten, elf Prozent vom Gewerbe, nur vier Prozent von der Landwirtschaft und zwei Prozent für sonstige Nutzungen verwendet.“

Weiterhin würden Tag für Tag 11,5 Hektar Boden für Straßen, Einkaufszentren und Immobilien verbaut, kritisierte Weinberger. „Der Klimawandel mit temporären, starken Niederschlagsdefiziten, die Versiegelung der Böden und die Regulierung der Flüsse mit daraus folgenden Erosionen des Flussbettes wirken sich nachhaltig negativ auf den Grundwasserspiegel aus. Die Konsequenz würden wir aktuell am Beispiel von Österreichs Seen bemerken, wie dem Neusiedlersee und dem Seewinkel, aber auch den Wasserführungen in den Flüssen. „Daher ist ein Rückbau von Flüssen und Feuchtgebieten sowie die Reduktion des Bodenverbrauchs dringend notwendig“, wurde Helmut Habersack, Leiter des Instituts für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung an der Universität für Bodenkultur Wien, zitiert.