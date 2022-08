Jetzt ist es verbrieft: Bayern ist für höhere Lkw-Maut

Innsbruck, Bozen, München – So ein Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie die VerkehrsministerInnen aus Österreich (Leonore Gewess- ler), Italien (Enrico Giovannini) und Deutschland (Volker Wissing) hat es bisher noch nicht gegeben: Schließlich sprechen sich darin Tirol, Südtirol und erstmals auch offiziell mit Brief und Siegel Bayern für die Einführung von höheren Lkw-Mauten auf der Brennerstrecke in Italien und Bayern aus. Also für die seit Jahren geforderte Korridormaut.