Stromabschaltung im Defereggen schafft Spannungen

St. Jakob, St. Veit i. D. – Mehrmals in diesem Sommer wurde in St. Veit und St. Jakob im Defereggental der Strom abgeschaltet, teils für viele Stunden. Darüber regt sich Unternehmer Manfred Berger aus St. Veit auf. „Mitten in der Hauptsaison den Strom abzuschalten, das ist nicht nur für Hoteliers eine Katastrophe, sondern für alle.“ Er sehe ein, dass das für Reparaturen oder eine Netzverbesserung nötig sei, sagt Berger. „Aber doch nicht den ganzen Tag.“