Berliner 10-Punkte-Programm: Verkehrspakt zwischen Sein und Schein

Innsbruck – Es wurde groß abgefeiert. Tirol und Bayern, aber auch Österreich und Deutschland einigten sich am 25. Juli 2019 auf ein so genanntes „10-Punkte-Programm“. Dem vorausgegangen war ein „Transit-Gipfel“ in Berlin über die Zukunft des Brennerkorridors zwischen München und Verona. Die Länder gaben sich selbst konkrete, zeitlich determinierte Handlungsaufträge. Seither sind geschlagene drei Jahre ins Land gezogen.

Zu den bereits erledigten Punkten zählt die verstärkte Förderung des Kombinierten Verkehrs (inkl. der Rollenden Landstraße). 205 Mio. an zusätzlichen Mitteln (2020–2022) wurden genehmigt – damit werden auch die RoLa-Tarife gestützt. Eine Fortführung über 2022 hinaus ist geplant. Aktuell ist ein neues Förderprogramm in Arbeit, welches der EU-Kommission zur Notifizierung vorgelegt werden muss. Die RoLa-Kapazitäten zwischen Wörgl und Trento wurden wie vereinbart massiv aufgestockt. Auch mit der Wiedereinführung der Mautfreiheit bis Kufstein-Süd haben Österreich/Tirol ihr Soll erfüllt.

In den anderen Bereichen holpert’s zum Teil gewaltig. So ist das paktierte „intelligente Lkw-Leitsystem 2.0“ noch in weiter Ferne, obwohl es im Jänner 2020 hätte starten sollen. Tirol hat seine Dosieranlage optimiert. Auf bayerischer Seite wird zwar inzwischen auf Überkopfwegweisern vor den Tiroler Blockabfertigungen gewarnt und Verkehrsinfos per Smartphone-App zur Verfügung gestellt. Ein automatisiertes System, welches einerseits Rückstaus verhindert, andererseits die Zuleitung zur Bahnverladestelle mitberücksichtigt, ist auf deutscher Seite aber nicht in Sicht. Letzteres liegt auch daran, dass neue Verladestandorte in Bayern noch nicht festgelegt wurden.