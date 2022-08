Übernahmefieber: Plaion-Mutter Embracer holt sich „Der Herr der Ringe“

Karlstad – In den vergangenen Jahren hat der schwedische Großkonzern Embracer Group für einiges an Aufsehen in der Gaming-Branche gesorgt. Das lag vor allem an den Übernahmen von zahlreichen Entwicklerstudios und Markenrechten. Nun will die Plaion-Mutter (vormals Koch Media) sich auch die Rechte für Adaptionen von „Der Herr der Ringe“ für Filme, Videospiele und andere Medien sichern. Wie das Unternehmen im Rahmen einer Aussendung verkündet hat, steht die Übernahme von Middle-earth Enterprises kurz bevor. Zum Kauf gehört auch ein ganzer Katalog an Brettspielen, Merchandising, Themenparks und Bühnenproduktionen im Zusammenhang mit „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ von J. R. R. Tolkien. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.