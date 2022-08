Wahl-Talk und Analyse: NEOS-Chef Oberhofer in „Tirol Live Spezial"

2018 haben die NEOS erstmals den Einzug in den Tiroler Landtag geschafft. Damals erreichten sie zwei Mandate. Landessprecher Dominik Oberhofer ‒ er ist auch Klubchef der Pinken im Landtag ‒ führt seine Partei erneut in den Wahlkampf. Am Montag war er zu Gast bei Verena Langegger im ersten Spitzenkandidaten-Interview bei "Tirol Live".