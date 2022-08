Tödlicher Alpinunfall am Zettenkaiser: Bergsteiger unter Felsplatte begraben

Kufstein – Auf dem Rückweg von einer Bergtour auf den Zettenkaiser kam am Donnerstag ein 49-Jähriger ums Leben. Der Mann meldete sich am frühen Nachmittag während des Abstiegs bei seiner Familie. Sie wollten sich später am Hintersteiner See treffen. Doch er kam nie an. Schließlich setzte die Familie einen Notruf ab.