Einbrecher schlich sich in Haiminger Haus: Von Bewohner ertappt und gestellt

Haiming – Am Donnerstag gegen 12.55 Uhr schlich sich ein Unbekannter über die nicht abgeschlossene Eingangstür in ein Wohnhaus in Haiming. Der Fremde stahl aus der Geldtasche der 63-jährigen Bewohnerin mehr als 100 Euro. Während der Tat befand sich der 48-jährige Schwiegersohn des Opfers im Obergeschoss des Hauses. Der Österreicher sah den Unbekannten im Haus und stellte ihn gleich zur Rede. Der Täter behauptete, ein Sammler eines gemeinnützigen Vereins zu sein und verließ anschließend das Haus.