Tödlicher Alpinunfall: 72-Jähriger stürzte beim Wandern in Vorarlberg ab

Bregenz – Ein 72-Jähriger ist am Donnerstag beim Wandern in Vorarlberg tödlich verunglückt. Der Mann war nach einer Wanderung nicht wie vereinbart zurückgekehrt, worauf gegen 19.15 Uhr eine Suchaktion eingeleitet wurde. Gegen 23.15 Uhr wurde der 72-Jährige schließlich in schwer zugänglichem Gelände tot aufgefunden, so die Polizei. Vermutlich war der Vermisste 70 Meter über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, hieß es.