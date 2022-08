Angebliche Hilferufe einer Frau: Mann (20) ging in St. Johann auf Polizisten los

St. Johann in Tirol – Kurz nach 23 Uhr ging am Donnerstag ein Notruf bei der Polizei in St. Johann ein. In einer Wohnung würde eine Frau um Hilfe rufen, so die Meldung. Als die Beamten dort ankamen, trafen sie auf einen 20-Jährigen. Der junge Einheimische verhielt sich ausgesprochen aggressiv, beschimpfte und bedrohte die Beamten.