Lkw verlor am Haimingerberg Siloanhänger: Massiver Ölaustritt

Haiming – Ein verlorener Siloanhänger rief am Freitagvormittag am Haimingerberg Feuerwehren und Straßenmeisterei auf den Plan. Gegen 8.30 Uhr war ein 40-Jähriger mit Zugfahrzeug und Anhänger von der A12 kommend bergwärts in Richtung Kühtai unterwegs. Laut Polizei dürfte sich dann wegen Materialermüdung der Hänger gelöst haben. Da auch die Versorgungsleitung abriss, wurde das Gefährt unmittelbar gebremst und blieb liegen.