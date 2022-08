Mönchengladbach nach Sieg gegen Hertha vorerst an Spitze

Mönchengladbach – Borussia Mönchengladbach hat zumindest für einen Tag die Tabellenspitze in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Die Gladbacher bezwangen Hertha BSC am Freitag mit 1:0 (1:0) und eroberten mit nun sieben Punkten aus drei Spielen Platz eins. Alassane Plea (34.) erzielte per Handelfmeter das entscheidende Tor für die Gastgeber. Einen zweiten Handelfer für die Borussia vergab Jonas Hofmann (70.). Herthas Filip Uremovic flog durch sein Vergehen mit Gelb-Rot vom Platz (69.).