Grüne wollen stärkere Frauenpolitik

"Wo andere weggeschaut und die Augen verschlossen haben, greifen wir halt hin", übte Disoski Kritik an der Ära Türkis-Blau, vor allem aber auch an offenen Baustellen der SPÖ. Unter deren Frauenministerin sei das Frauenbudget zehn Jahre lang bei rund zehn Millionen Euro stagniert. Erst mit den Grünen sei die Trendwende geschafft und eine 81-prozentige Erhöhung erreicht worden. Dies geschehe aus der tiefen Überzeugung, für Frauen Partei ergreifen zu wollen, betonte sie. Zur Kritik, dass die ÖVP etwa beim Gewaltschutz durchaus auch aus zuwanderungsskeptischen Motiven handeln könnte, meinte sie, dies sei "relativ wurscht, wenn dadurch Verbesserungen für Frauen im Land erreicht werden können".

Als "rückständig" und "desaströs" wertet Disoski den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch in vielen ÖVP-regierten Bundesländern, aber auch im roten Burgenland. "Konservative Politiker verhindern bundesweit den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch. Das ist bevormundend und frauenfeindlich", sagte sie. Die Grünen sprechen sich für ein flächendeckendes, für die Frauen kostenfreies Angebot in den Landeskrankenhäusern aus. Disoski ortete in dieser Frage auch ein Umdenken in der ÖVP. Grüne Position ist auch die kostenlose Zurverfügungstellung von Verhütungsmitteln.