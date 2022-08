FP gegen gemeinsame Forderung: „Korridormaut kein Rezept“

Die in einem gemeinsamen Brief von Tirol, Südtirol und Bayern geforderte Korridormaut zwischen München und Verona – die TT berichtete – ist für FP-Landeschef Markus Abwerzger „nicht das Patentrezept, um die Tiroler Bevölkerung von der Transitlawine zu befreien“. Schwarz-Grün habe seit Jahren ein taugliches sektorales Lkw-Fahrverbot vermissen lassen, kritisiert Abwerzger. Was es brauche, seien Gesamtkonzepte und (neue) Notwehrmaßnahmen. Doch auch die von den Grünen erneuerte Forderung nach einer Senkung der Tempolimits auf 100/80/30 erhält eine klare blaue Abfuhr: „Denkt irgendwer bei den grünen notorischen Autohassern noch an die Situation der Pendler?“ Damit würde der ländliche Raum noch weiter ausgedünnt.