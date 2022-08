Peugeot e-Traveller: Löbliche Packeselei für mittlere Distanzen

Aldrans – Er kann vieles, aber er kann nicht alles, er ist weder Sprinter noch Dauerläufer, vielmehr setzt er auf fulminant erscheinende Packeselei und Emissionsfreiheit. Die Rede ist vom e-Traveller von Peugeot, der uns vor einigen Wochen in der mittleren Länge (L2) zu Testzwecken zur Verfügung stand. Auftrumpfen kann er mit zwei Stärken, seiner Technologie und seinem Raumangebot. Mag sein, dass der Elektroantrieb des e-Traveller im Wettbewerbsumfeld nicht mehr das Neueste ist, doch er ist immerhin in der Lage, ein mehr als zwei Tonnen schweres und fast fünf Meter langes Fahrzeug in Bewegung zu versetzen.