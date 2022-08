BMW M850i Gran Coupé: Scheu und flink wie das Reh

Axams – So kann sich einer täuschen – zuletzt waren wir von BMW-Modellen mit M-Zusätzen derart verwöhnt, dass wir immerzu an einen eingebauten, hochgezüchteten Sechszylinder dachten. So nahmen wir an, dass ein solcher, in Reihe eingebaut, auch den M850i in Gestalt des Gran Coupé antreibt. Denkste. Das 5,08 Meter lange Modell, eine Art Coupé-Limousine mit Verwandtschaft zum 5er und zum 7er, darf dieser Tage mit noch mehr Prestige vorfahren – mit einem V8. Der verfügt bei BMW, fast schon traditionsgemäß, über 4,4 Liter Hubraum, vertraut unter anderem auf Turbolader und kann in dieser Ausführung auf solide Art und Weise 530 PS leisten, ab 1800 Umdrehungen/Minute gar ein maximales Drehmoment von 750 Newtonmetern stemmen. Das Kraftangebot bleibt natürlich nicht ohne Folgen: Lediglich 3,9 Sekunden vergehen, bis der Fünftürer von null auf 100 km/h beschleunigt. Bis zu 250 km/h sind möglich. Der Vortrieb erfolgt weitgehend unterbrechungsfrei, denn die Steptronic-Automatik, versehen mit acht Stufen, kann mühelos, zielsicher und rasch die passende Übersetzung wählen.