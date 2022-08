CE 04: BMWs zweirädriger Star der urbanen Mobilität

Innsbruck – Während im Automobilsektor so gut wie jeder namhafte Hersteller bereits mehrere Elektro-Modelle am Start hat, sind elektrifizierte Zweiräder nach wie vor ein Novum. BMW hat schon seit Längerem den einzigen Elektroroller der A2-Klasse am Start. Zwar wurde die Produktion der ersten Generation – der C evolution – 2020 eingestellt, doch der neue CE 04 folgt ihm auf dem Fuß. Wir durften kürzlich ausprobieren, wie sich die urbane Elektro-Mobilität auf zwei Rädern anfühlt. Das Erste, was auffällt, ist das wirklich außergewöhnliche Design des CE 04. Ein bisschen fühlten wir uns in die Zeit zurückversetzt, als E-Autos noch besonders futuristisch aussehen „mussten“. Oft genug ging der Schuss nach hinten los, doch beim CE 04 sorgte das Design – zumindest bei uns – für positives Feedback.