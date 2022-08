„L’amazzone corsara“ feiert in Innsbruck Premiere: Fechten um Macht und Minne

Tut der eh nichts? Helena Schuback als Alvilda in „L’amazzone corsara“ in den Kammerspielen.

Innsbruck – Wenn sich der Festspielsommer langsam verabschiedet, laden die Innsbrucker Festwochen traditionell nochmal zum Wiederentdecken einer barocken Rarität und lassen dafür die Gewinner des jeweils letztjährigen Cesti-Wettbewerbs antreten. Dieser Wettbewerb ist eine Talentschmiede geworden. Manch größere Karriere begann in Innsbruck, oder zumindest wurde das Cesti-Rittern zum Durchlauferhitzer für selbige.

Bei der aktuellen Ausgabe von Barockoper:Jung spielte das Barockorchester:Jung unter Luca Quintavalle und dies war ein großes Pfund der Aufführung. Was Quintavalle und seine Musiker an Farben und schönen rhythmischen Effekten, an klitzekleinen Rezitativ-Ideen und größeren, oft luftig gehaltenen Bögen kredenzen, ist zauberhaft!