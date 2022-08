35-Jähriger bei Verkehrsunfall in Oberösterreich gestorben

Kremsmünster – Ein 35-Jähriger ist Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) gestorben. Der Mann aus Sattledt kam mit seinem Pkw von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Nachkommende Freunde des Verunglückten befreiten ihn aus dem völlig zerstörten Auto und alarmierten die Rettungskräfte. Doch diese konnten nichts mehr für den Fahrer tun. Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er laut Polizei noch an der Unfallstelle verstarb.