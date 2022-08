Debatte über Teuerung in Berlin: Drittes Entlastungspaket dürfte kommen

Die deutsche Familienministerin Lisa Paus (Grüne) räumte in einem am Samstag veröffentlichten Interview des Deutschlandfunks ein: "Richtig ist, dass jenseits der Transferempfänger es in Deutschland gar nicht so einfach ist, schnell zielgenau zu entlasten." Eine Maßnahme wie die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) diese Woche angekündigte geplante Absenkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas von bisher 19 auf 7 Prozent sei "nicht so zielgenau wie andere Maßnahmen". Deswegen brauche es "ein Gesamtpaket". Dafür müsse insbesondere der Blick auf diejenigen gerichtet werden, "die es besonders brauchen".