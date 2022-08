Tirolerin Mitterwallner bei EM auf Platz 16: "Bei Elite gibt es keine Gnade"

München – Die in der Vorbereitung durch eine Corona-Infektion geschwächte Mona Mitterwallner hat am Samstag bei den Mountainbike-Europameisterschaften im Cross Country in München eine Medaille klar verpasst. Die 20-jährige Tirolerin landete in dem aufgrund Starkregens zu Beginn schwierigen Rennen auf teils schlammigem Terrain im Olympiapark mit 7:09 Minuten Rückstand an der 16. Stelle, ihre Landsfrau Corina Druml wurde 25. (+10:06). Es siegte die Französin Loana Lecomte in 1:28:04 Std.