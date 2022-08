Bei Mäharbeiten abgestürzt: 55-Jähriger in Innervillgraten schwer verletzt

Innervillgraten – Bei einem Arbeitsunfall in Osttirol ist am Samstag um die Mittagszeit ein 55-Jähriger schwer verletzt worden. Der Einheimische führte an einer steilen mit Fels durchsetzten Wiese mit einer Motorsense Mäharbeiten durch, als er oberhalb eines Felsvorsatzes ausrutschte und abstürzte. Der Mann überschlug sich mehrmals und landete in einem Waldstück.