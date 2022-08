Auto raste bei Rennen in Kärnten in Zuschauer: Mehrere Schwerverletzte

Ebene Reichenau – In Kärnten ist ein Auto bei einer Autorenn-Veranstaltung im Bezirk Feldkirchen offenbar ungebremst in eine Zuschauergruppe gerast, wie die Polizei auf APA-Anfrage Berichte von Kärntner Medien am Freitag am frühen Abend bestätigte. Die Zahl der Verletzten belief sich auf elf Personen. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie seitens der Feuerwehr mitgeteilt wurde. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.