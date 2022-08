US-Popstar Madonna urlaubt auf Sizilien: Fans umringten Pop-Queen

Palermo – US-Popstar Madonna urlaubt auf Sizilien, wo sie am vergangenen Montag ihren 64. Geburtstag gefeiert hat. Am Samstag besuchte die Sängerin die sizilianische Badeortschaft Taormina und schlenderte über den zentralen Corso Umberto, der von Touristinnen und Touristen überfüllt ist. Die Sängerin wurde dabei von Fans umringt, die ihr einen herzlichen Empfang bereiteten und um Selfies mit ihr baten.

Zu ihrem Geburtstag waren die Kinder der Diva auf Sizilien eingetroffen, darunter ihr Sohn Rocco Ritchie, der am 11. August seinen 22. Geburtstag feierte. Madonna veröffentlichte auf Instagram Fotos mit dem Sohn bei den Feierlichkeiten. Auf Sizilien wohnte Madonna in einem Anwesen der Mailänder Modeschöpferin Luisa Beccaria nahe der sizilianischen Stadt Syrakus, von der sie mehrere Kleider trägt. Die Sängerin gönnte sich Ausflüge an Bord einer Jacht und kulturelle Besichtigungen auf der Entdeckung der Kunstschätze Siziliens, berichteten lokale Medien.