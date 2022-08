Auf der Suche nach neuen Wegen für eine Arche Noah im Amazonas

Im Bundesstaat Amapá, an der Grenze zu Französisch-Guayana und Suriname, erstreckt sich der Tumucumaque-Nationalpark über eine Fläche von mehr als 38.000 Quadratkilometern. Das entspricht fast der Größe der Niederlande. Als der Nationalpark vor 20 Jahren, am 22. August 2002, gegründet wurde, war er nach Angaben der brasilianischen Regierung das größte Urwaldschutzgebiet der Welt – bis zur Entstehung der Umweltstation Grão-Pará mit mehr als 42.000 Quadratkilometern 2006.

Der Tumucumaque, 360 Kilometer breit und 320 Kilometer lang, ist wiederum von anderen Schutzgebieten umgeben und grenzt etwa an das indigene Gebiet der Waiãpi. Zum Schutzgebiet wurde der Park erklärt, bevor die Zerstörung des Waldes beginnen konnte. „Wir haben sehr gute Voraussetzungen, um den Tumucumaque zu schützen“, betont Jaster. Auch 20 Jahre nach seiner Gründung ist der Nationalpark beispielhaft. Dass sich der Tumucumaque in einer „relativ guten Situation befindet“, wie Mariana Napolitano Ferreira, wissenschaftliche Leiterin von WWF Brasilien, der dpa sagt, liegt auch daran, dass er von dem großen Schutzprogramm für die Amazonasregion, ARPA (Amazon Region Protection Areas), unterstützt wird.

In das ARPA-Schutzprogramm fließen internationale Gelder – ein „großer Motor für Nachhaltigkeit auf lange Sicht“, sagt Napolitano Ferreira. Doch es mangelt an Personal. Zwischenzeitlich hatte Jaster nur einen weiteren Kollegen im Team – viel zu wenig, um den Anforderungen eines Nationalparks gerecht zu werden.

Jaster setzt auf Ökotourismus. Der Tumucumaque-Nationalpark sei dafür geschaffen, besucht zu werden. Amapá könne sich in ein „Mekka des Umweltschutzes und des Ökotourismus“ verwandeln. Wenn es gelingt, der Bevölkerung den Umweltschutz schmackhaft zu machen, so seine Hoffnung, wenn Geld fließt, dann bleibt der Wald bestehen. Bisher ist der „Luxus“, in einer Waldstation des Tumucumaque in Hängematten zu schlafen und im Fluss zu baden, jeweils Gruppen von rund 15 Besuchern vorbehalten. Mehrere hundert Gäste hat Jaster in den vergangenen Jahren persönlich empfangen. Man braucht nur Mut, einen Strohhut, Stiefel und ein Moskitonetz.