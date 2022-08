ÖGB will Tempo bei Energiepreis-Bremse

Wien – ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian fordert von der Regierung mehr Tempo bei der geplanten Energiepreis-Bremse. Nur zu beobachten und Berechnungen anzustellen, wie das die Regierung mache, sei „enden wollend lustig“, sagte Katzian am Samstag in der Ö1-Radioreihe „Im Journal zu Gast“.

„Das zieht sich derzeit wie ein Strudelteig. Und das geht mir schon – ehrlich gesagt – ein bisschen am Hammer“, so Katzian. Das diskutierte Modell, wonach der Grundpreis ermittelt und gedeckelt wird, begrüßte Katzian. Allerdings brauche es für Haushalte, die bereits auf Wärmepumpen umgestiegen sind, eine eigene Regelung. Denn diese Anlagen würden mit Strom betrieben und man dürfe die Menschen jetzt nicht dafür bestrafen, dass sie aus Öl und Gas ausgestiegen sind. „Es wurde ihnen ja auch gesagt, das ist gut, so rettet ihr die Welt. Hier wird man einen eigenen Wert brauchen“, so Katzian.