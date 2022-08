Umfrage birgt Sprengstoff: Ein Drittel der Tiroler Buslenker will Job wechseln

Innsbruck – Die Umfrage unter Tiroler BuslenkerInnen, die der TT exklusiv vorliegt, birgt Sprengstoff: Eine enorme Unzufriedenheit der Beschäftigten trifft auf einen akuten Mangel an Interessenten. Die Gewerkschaft vida sieht „die Aufrechterhaltung des Öffentlichen Verkehrs in Tirol akut gefährdet“. Laut Umfrage, an der sich 234 FahrerInnen aus Tirol beteiligt haben, ist ein Drittel der Befragten eher nicht oder gar nicht mit der Situation zufrieden. Fast zwei Drittel verspüren während der Fahrt mittleren oder starken Stress. Als besonders belastend werden das Verkehrsaufkommen (40,17 %), schwierige Fahrgäste (39,74 %), drohende Pönalen (32,48 %) und einzuhaltende Fahrpläne (31,2 %) genannt. Mit den Taktzeiten zeigte sich fast die Hälfte der Befragten (46 %) eher nicht oder gar nicht zufrieden. Über 30 % gaben an, ihren Beruf nach zwei Jahren nicht mehr ausüben zu wollen.