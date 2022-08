Abarbeiten am Widerständigen: Skulpturen von Magnus Pöhacker in Hall

„Erschlagener“ im Mittelgang der Haller Jesuitenkirche: 1990/94 von Magnus Pöhacker aus einem Block weißen Marmors aus Carrara geschlagen. © Schlocker

Von Edith Schlocker

Hall – Die wunderschöne Haller Jesuitenkirche ist an sich schon ein Kunstraum. Mit diesem Jahr wurde die Anfang des 17. Jahrhunderts im Stil der Spätrenaissance erbaute, rund 70 Jahre später barockisierte Kirche nun in einen veritablen Ausstellungsraum verwandelt, der von der Pfarre Hall allsommerlich für eine interessante Position zeitgenössischer Tiroler Kunst zur Verfügung gestellt wird.

Eine großartige Bühne, der die hier präsentierte Kunst aber auch entgegenhalten muss. Kein Problem für die Skulpturen des 55-jährigen Hallers Magnus Pöhacker, der hier einmal zeigen kann, dass er mehr ist als „nur“ der Sohn des vor eineinhalb Jahren verstorbenen Bildhauers Franz Pöhacker. Auch wenn dieser genauso wie dessen Lehrer Fritz Wotruba unübersehbar mehr seine Vorbilder waren und noch immer sind als sein eigentlicher Lehrer an der Wiener Akademie der bildenden Künste, Joannis Avramidis. Der große Verdichter des Figürlichen, dessen Vorbild vage in Pöhackers fast zärtlich aus Holz „Gebautem Baum“ von 1990 erahnbar ist.

Die etwa gleichzeitig begonnene Arbeit an seinem „Erschlagenen“ zeigt dagegen schon auf, wohin Pöhackers Weg gehen soll. Weg von der Harmonie hin zur Expression, zum Widerständigen. Was sich schon in der Wahl von hartem weißem Carraramarmor als Medium zeigt. Die menschliche Figur wird hier zum Thema, reduziert zum geschundenen, zerschlagenen Torso. Zelebriert als Spiel kunstvoll ineinander verkeilter Segmente.

„Frauenkopf mit Zopf“ von 2008/11 aus Schwarzzement. © Schlocker

Dieser „Erschlagene“ steht im Mittelgang des Kirchenraums, auf zwei Kirchenbänke aufgebockt, links und rechts flankiert von je einem „Blockhaften Torso“. Aus Kramsacher Marmor herausgearbeitet, ist hier die Abstraktion des menschlichen Körpers noch konsequenter durchdekliniert, konterkariert durch ein fast liebevolles Spiel mit der Maserung des Steins, was diesen spröden Torsi so etwas wie malerische Poesie verleiht.

Was in anderer Form auch bei der „Großen Einbeinigen“ von 1995/96 zum Tragen kommt. Die elegant in Bronze Gegossene legt Magnus Pöhacker als dynamisch weit ausschwingende organische Struktur mit einer fast mustrig daherkommenden „Haut“ an.