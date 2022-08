TT-Analyse: Klimaschutz im Schatten der Teuerung

Es vergeht derzeit kein Tag, an dem wir nicht alle wegen der multiplen Krisen die Stirn runzeln. Es verwundert auch keinen, dass sich sämtliche politische Diskussionen in Tirol, Österreich und ganz Europa auf die Inflation – und wie man dieser gegensteuern kann – konzentrieren. Ja, die Teuerungen belasten zunehmend mehr Menschen und wenn es in diesem Tempo so weitergeht, dann kann die Lage schnell zum sozialen Zerstörungsakt werden.