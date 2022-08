Im Innviertel will die WSG wieder in die Spur finden

Von der Tribüne in die Startelf: Lautaro Rinaldi will heute auch persönlich für ein Ausrufezeichen sorgen. Der Argentinier ersetzt in Ried den angeschlagenen Nik Prelec.

Der Selbstfaller von Wien scheint in jedem Fall abgehakt, im Vergleich zur 1:2-Niederlage bei der Austria vor einer Woche wird heute nicht nur Felix Bacher nach Rotsperre in die Defensive zurückkehren – in der Offensive hofft Lautaro Rinaldi, der den angeschlagenen Nik Prelec („Eine Vorsichtsmaßnahme“, so Silberberger) ersetzen soll, auf einen starken Auftritt. Und zwar einen, der seinem Trainer demonstriert, dass er in den vergangenen Wochen zu Unrecht nicht auf den Argentinier, der ja auch auf Vermittlung von Wacker-Legende Nestor „Pipo“ Gorosito seine Zelte in Tirol aufschlug, setzte. Nach drei Spieltagen auf der Tribüne – einzig bei der Auftaktniederlage in Lustenau war er dabei – wird der 28-Jährige sicher mit den Hufen scharren.