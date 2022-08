Erster Test lässt hoffen, heute steigt Haie-Fest

Heute ist es wieder so weit. Los geht’s dabei in der Tiwag Arena offiziell um 12 Uhr, um 16 Uhr folgt das Testspiel gegen die Bietigheim Steelers. Nach dem Match (ab ca. 19 Uhr) gibt es den gewohnten Fan-Treff inklusive einer Autogrammstunde der neuformierten Mannschaft des HC Innsbruck.

Und nimmt man den ersten Test am Freitagabend in Kitzbühel als Maßstab, dürfen sich die Fans der Haie freuen: Beim 2:3 n. P. gegen die Iserlohn Roosters trafen Daniel Jakubitzka und Corey Mackin, lediglich im abschließenden Penaltyschießen mussten sich die Tiroler geschlagen geben. „Es war ein richtig guter Start“, war auch Headcoach Mitch O’Keefe zufrieden. „Wir haben gleich von Beginn an viel Einsatz, Kraft und Herz gezeigt.“ Den Haie-Fans gefällt das ... (t.w.)